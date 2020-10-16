Проект ФОК в Свердлова отправлен на экспертизу

Администрация Свердловского городского поселения представила проект физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого запланировано в 1 микрорайоне поселка имени Свердлова.

Новое здание для спортивного досуга будет включать в себя тренировочный и универсальный игровой залы, а также пространство для занятий аэробикой и настольным теннисом. Общая площадь территории для тренировок и спорта – 1699 квадратных метра.

Сейчас проект комплекса находится на экспертизе. Также администрация подготавливает документацию на получение субсидии для строительства Ледовой арены.

Фото пресс-службы администрации Свердловского городского поселения