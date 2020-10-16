На «Песчанке» во Всеволожске зимой зальют каток

Строительство современного парка около Румболовских высот во Всеволожске близится к завершению, а жители тем временем продолжают вносить предложения по использованию нового места притяжения. Глава районной администрации Андрей Низовский встретился с директором Всеволожского «Кванториума», чтобы обсудить возможности реализации креативных идей юных кванторианцев.

Так, ученики «Кванториума» предложили разбить на территории нового парка «умные грядки», что позволит ребятам заниматься органическим земледелием. Под этот проект уже подобрали удобное и солнечное место. Уголок для аграрных экспериментов кварторианцев будет учитываться при высадке зеленых насаждений на территории парка.

Также Андрей Низовский сообщил, что этой зимой на «Песчанке» планируется залить городской каток. Он займет обширную площадь слева от амфитеатра, где запланировано строительство Ледовой Арены. Жителям города обещают не только качественный лед, но и оборудовать освещение и пункт проката коньков.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»