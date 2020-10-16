За чистотой воздуха в Мурино проследит областное правительство

И.о. зампреда областного правительства Михаил Ильин приехал в Мурино лично проинспектировать проблемные предприятия «Фаворит» и «Мед-экология». С начала лета в госэконадзор поступило 167 жалоб от местных жителей на едкий запах, идущий с территории предприятий.

Ранее руководство компаний было приглашено на совещание с профильными комитетами, организованное Михаилом Ильином по просьбе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Представители компании по обжарке и фасовке кофе «Фаворит» обещали установить дополнительную систему фильтрации, которая должна снизить выброс едкого запаха при производстве. С 12 октября новые фильтры работают в тестовом режиме. Если система докажет свою эффективность, то уже со следующей недели предприятие обязуется установить полный комплекс фильтрации на производстве.

Михаил Ильин обещал взять на личный контроль исполнение заявленных мер, напомнив, что за ситуацией следят десятки активных муринцев, которые оперативно реагируют на нарушения.

Директор предприятия по утилизации медицинских отходов «Мед-Экология» также обещал, что для решения проблемы на объекте будет модернизировано оборудование. Однако Роспотребнадзор инициировал повторную проверку предприятия в связи с нарушениями СанПиНа. Михаил Ильин заявил, что область разработает новую единую схему для утилизации данных отходов: регион перестанет строить мусоросжигающие объекты и будет модернизировать существующие предприятия, чтобы прекратить подобную практику.