Во Всеволожске прошел День памяти писателя Юрия Слепухина

12 октября во Всеволожске традиционно вспоминали писателя Юрия Слепухина, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с этой землей. В память о писателе прошла интерактивная программа, а его творчеству посвятили онлайн-выставку.

День памяти писателя получил свой официальный статус в 2017 году. Причем дата выбрана неслучайно – именно в октябре 1964 года семья Слепухиных обосновалась во Всеволожске, где Юрий Григорьевич прожил последние 34 года своей жизни. А 12 октября в семье отмечался день рождения матери писателя – Валентины Ивановны Беденко-Слепухиной.

Обычно в этот день в учреждениях культуры и библиотеках проходят массовые мероприятия, но в этом году выбрали иной формат проведения литературных встреч. Во Всеволожской центральной библиотеке имени Ю.Г. Слепухина в онлайн-режиме прошла выставка произведений писателя «Лицо эпохи: Ю.Г. Слепухин». С видеотрансляцией можно ознакомиться по ссылке.

А Всеволожская межпоселенческая библиотека провела интерактивную программу, в которой приняли участие молодежный музыкально-драматический театр-студия «Отражение» и вокальный ансамбль «Канцона». Помощь в организации оказали сотрудники Всеволожского Центра культуры и досуга.

Среди гостей мероприятия была и спутница жизни писателя Наталья Слепухина, которая рассказала о жизни и творчестве супруга. Также жена писателя поделилась новостью о переиздании романа Юрия Слепухина «Киммерийское лето», который вскоре поступит в библиотеки Ленинградской области.

Владимир Шемшученко

Фото Всеволожской межпоселенческой библиотеки