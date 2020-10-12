Всеволожский театральный фестиваль пройдет онлайн

Артисты Ленинградской области и Санкт-Петербурга примут участие в областном театральном фестивале, который ежегодно проходит во Всеволожске. С 10 по 24 октября на сайте Всеволожского центра культуры и досуга в прямой трансляции покажут десять спектаклей, среди которых несколько премьер.

Театральный фестиваль во Всеволожске традиционно проходит весной, однако в этом году одно из главных культурных мероприятий района было решено перенести на осень. В прямом эфире все желающие смогут посмотреть постановки театров «Комедианты», «На Литейном», «Апрель», «Святая Крепость», а также драмтеатра на Васильевском.

Спектакли будут проходить согласно расписанию в установленные даты и время, после чего записи удалят. Организаторы фестиваля просят зрителей соблюдать закон об авторском праве и не пытаться копировать и распространять записи спектаклей.