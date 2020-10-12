Алексей Байдаков: «Наше преданное отношение к делу вернулось сторицей»

В Лодейном Поле есть театр. Называется «Апрель». В названии, конечно, есть нечто, относящее нас к началу, – цветения, надежд, жизни. Театр профессиональный, пользующийся большой любовью театралов Лодейного Поля и окрестностей, вплоть до северных городов России. С 2019 года драматический театр «Апрель» стал областным. 30 сентября этого года он открыл свой юбилейный 30-й сезон. Наш гость сегодня – художественный руководитель «Апреля» Алексей Байдаков.

– На здании по проспекту Ленина в Лодейном Поле, где размещается «Апрель», висит лаконичная вывеска в одно слово – «Театр»…

– Эта вывеска появилась в прошлом году, а до этого не было никакой. Не было средств и возможности. В какой-то момент я подумал сделать вывеску «Драматический театр «Апрель». Но потом решил, что наш театр – один в городе, и когда люди увидят большими буквами просто слово «ТЕАТР», это будет звучать гордо.

– А почему «Апрель»?

– Официально мы образовались 1 октября 1991 года, тогда мы были очень молоды, зелены и юны. Хотя еще в 1989 году при народном театре был ТЮЗ, который как раз и образовался в апреле. Апрель – это месяц, когда начинает заново все расцветать. Потом, я родился в апреле (смеется – прим.ред.), да и не только я из труппы.

– К вам приезжают из разных городов России и из-за границы. Культура похода в театр есть в Лодейном Поле?

– Конечно. У нас очень хороший зритель. И женщины, и мужчины приходят в костюмах, в красивых платьях, с цветами. Для многих это событие, и люди об этом пишут в социальных сетях и в книгах-отзывах. Так сложилось, что мы показываем по средам и пятницам вечерние спектакли, в субботу и воскресенье – детские. Когда мы сдаем премьерные спектакли, то играем в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. И всегда бывают полные залы и на дневные спектакли, и на вечерние.

К 30-летнему юбилею театра мы планируем обновить портретную галерею артистов, так как в нынешней галерее не хватает молодых, а их сейчас у нас появилось много после окончания ими театральных учебных заведений. Замечательные ребята, и мы их очень любим.

30 сентября мы открыли юбилейный тридцатый сезон – 1 октября 2021 года театру исполнится 30 лет. Вместе со мной создателем театра является Ольга Юрьевна Байдакова. Главный режиссер – заслуженный артист России Вадим Романов. Наша старая гвардия – актриса Людмила Каргина, актер Дмитрий Гульнев; актрисы Татьяна Мокеева, Надежда Плотникова, актер Андрей Мокеев. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни актриса Ольга Завьялова. Андрей Мокеев приехал к нам в 2015 году, чтобы сыграть роль Яичницы в спектакле Гоголя «Женитьба». В итоге – женился на нашей актрисе и остался здесь. Актер Алексей Борошнин приехал к нам из драматического театра Котласа, сейчас приезжает еще один артист тоже из Котласа.

– Вам самому не страшно от мысли об этой дате – 30-летие театра?

– Хлопоты в связи с празднованием пока убирают страх. Мы и раньше отмечали свои маленькие юбилеи, но сейчас впервые хочу, чтобы мои актеры получали поздравления и наслаждались этим. Обычно они только работают, хотя мы любим работать и на этот раз тоже обязательно выступим.

– Зрительный зал у вас предназначен и для театра, и для показа кинофильмов. Сложно так работать?

– Сложно, конечно. Приходится как-то выбирать время для репетиций, обычно это происходит до 14-15 часов. Зал у нас прекрасный, в прошлом году мы заменили здесь 12-летней давности кресла на новые.

– В прошлом году театр стал областным. Долго к этому шли?

– Да, 1 января 2019 года мы стали областным государственным драматическим театром. Шли к этому с 1991 года. У нас тогда было три ставки, мы были муниципальным театром, а вернее всего, студией. Ребята все были молодые и без театрального образования. Примерно в 2007-2008-х годах поняли, что выросли из муниципалов. У нас появились профессиональные артисты, режиссеры и художники.

– Откуда все это появилось в городе, где чуть меньше 20 тысяч жителей, в 200 км от мегаполиса?

– Я не знаю. Мне кажется, что это была внутренняя потребность тех людей, которые здесь работали. В 90-е и нулевые годы мы пахали с утра до ночи. У нас не было ни дома, ни отпусков, ни выходных. Постепенно в 1991 году, параллельно с театром открыли в детском центре эстетического развития театральный отдел или театральную школу. И начали заниматься с детьми 8-9 лет. Начиная с 1997 года, ребята заканчивали нашу школу и поступали в театральные вузы. Некоторые из них вернулись по окончании учебного заведения обратно, стали работать здесь. Сам я – действующий актер и достаточно много снимаюсь в кино.

– У Вас есть искушение сниматься только в кино и не заниматься театром в маленьком городе?

– Нет. Это моя принципиальная позиция: без театра актер жить не может. Киноактер – принципиально другая профессия. Ежедневно находясь в репетиционном процессе, играя спектакли, ты все время находишься в форме, ты все время в поиске, все время в тренинге. Поэтому мне более спокойно приехать на съемочную площадку, потому что я все время в форме. У меня появилось достаточно много друзей в кино и артистов, которые работают в театрах.

Каждый год, начиная с 2008 года мы подавали прошения по поводу того, чтобы стать областным театром. В 2012 году у нас была очень сложная ситуация. Денег не было, и я подумал, что все – пора вешать замок на театр. Но опять же сработала судьба или проведение, не знаю. Я тогда снимался в фильме «Пепел» с Евгением Витальевичем Мироновым. Он был в совете по культуре при Президенте РФ. И в последний съемочный день я решился зайти к нему в гримерку и рассказать о нашей ситуации в театре. А в этот момент как раз исполняющим обязанности губернатора области стал Александр Юрьевич Дрозденко. Это был август. Мы поговорили с Мироновым и разошлись. Только 17 января следующего года мне позвонили из аппарата губернатора и сообщили, что к нам приедет губернатор. Мы общались минут сорок. Когда Александр Юрьевич все узнал и увидел театр сам, то дал команду помочь нам. Я очень надеюсь, что наше преданное отношение к делу, которым мы занимаемся, сыграло свою роль в этот момент и вернулось нам сторицей.

– Сколько мест в зрительном зале?

– Сейчас 157, а до реконструкции было 400, но это был кинотеатр, причем сделанный по летнему проекту.

– Сложно играть на 157 человек?

– Хорошо, что в 40–50 км от Лодейного Поля находятся два города – Подпорожье и Олонец. К нам приезжают автобусами. Более того, приезжают зрители из Санкт-Петербурга, из Петрозаводска, из Москвы. Приезжают на спектакли, на премьеры.

– Премьер много?

– Раньше было по 7 премьер в год. Это и физически, и эмоционально тяжело. Сейчас мы сократили количество премьер до пяти. Но мы все равно думаем, что нашим коньком как раз и является большое количество премьер. Хотя у нас такой зритель, что по 3–4 раза приходит на один и тот же спектакль. И это правильно, потому что в театре один и тот же спектакль всегда разный.

Галина Паламарчук