Восемь коллективов Дворца творчества подтвердили статус образцовых

Звание, которое присуждается раз в пять лет, было присвоено ансамблю русской музыки и песни «Узорица», фольклорному ансамблю «С-говор», музыкально-хоровой студии «Гармония», хоровой студии «Тоника», хореографическим ансамблям «Надежда» и «Фейерверк», детскому хореографическому коллективу «Коломбина» и театральной студии «Люди и куклы».

— Все творческие коллективы, подтвердившие высокий статус, давно известны не только в районе, но и в области, — рассказывает руководитель ДДЮТ Всеволожского района Александр Моржинский. – На их счету победы во всероссийских и международных конкурсах. Подтверждение высокого статуса важно для развития детского коллектива. На сегодняшний день дети, посещающие коллективы ДДЮТ, получают комплексное образование. К примеру, в хоровых студиях они учатся не только петь, но и могут научиться играть на разных инструментах. Им преподают такие предметы, как музыкальная литература и сольфеджио. То же можно сказать о танцевальных и театральных коллективах.

— Ранее, еще во времена СССР, звание «образцовый коллектив» присуждалось на федеральном уровне, — рассказывает Александр Моржинский. – Сейчас этот вопрос решается в области.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива Антона Ляпина