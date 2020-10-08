В Янино-1 и Заневке торжественно вручили ключи собственникам ветхого жилья

Новый дом появился у десяти человек, которые проживали в помещениях, расположенных в Заневке, 46 и Военном городке, 16. Квартиры они получили в современных домах в Янино-1 на Оранжевой, Новой, Голландской и Ясной улицах.

Ключи от квартир новоселам вручали глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий.

Муниципальная земля, которая освободится после ликвидации бараков, позволит начать строительство малоэтажных МКД. «Органы местного самоуправления должны использовать площади максимально эффективно и, прежде всего, решать социальные вопросы. Собственное жилье позволит администрации привлечь в поселение высококачественных специалистов: учителей, врачей, сотрудников правоохранительных органов, в которых мы так нуждаемся», – сказал Вячеслав Кондратьев.

Мероприятия по расселению граждан из аварийного фонда проводятся в муниципалитете с 2013 года. В рамках реализации муниципальной программы по обеспечению граждан качественным жильем в 2020–2022 годах Заневское поселение расселит 426,1 квадратных метра. Это восемь квартир из 30 жильцов, включая 10 человек, которым вручили ключи сегодня. По завершении всех процедур администрация снесет три ветхих МКД: Заневка, 46, Военный городок, 16, Заневский пост, 2а, признанных аварийными в 2015–2016 годах, — сообщается на сайте администрации поселения.

Фото администрации МО «Заневское ГП»