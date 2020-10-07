Вышла в свет новая книга всеволожского поэта

В старейшем санкт-петербургском издательстве «Алетейя», специализирующемся на издании редких книг, тиражом 1000 экземпляров вышла книга избранных стихотворений «Мысль превращается в слова» известного поэта Владимира Шемшученко, являющегося активным членом музыкально-поэтического объединения «Родник».

В книгу вошли разнообразные по содержанию и разноплановые по тематике стихотворения поэта, о которых Н.Н. Скатов, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук сказал: «Живая душа. Сострадающее сердце. Острота мыслей и хороший русский язык. Потрясающая образность и метафоричность. Мастерская техника стихосложения и свободное дыхание стиха. Чётко заявленная позиция человека и гражданина».

Владимир Камышев