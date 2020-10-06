Тимур Иванов – лучший в номинации «Фрираннер года»

Житель города Мурино Тимур Иванов возглавил тройку лидеров в номинации «Фрираннер года» на Всероссийском конкурсе-премии «Кордо», прошедшем в начале октября в Железноводске.

Конкурс призван способствовать развитию уличного искусства. Фриранн – это новая спортивная дисциплина, представляющая собой симбиоз боевых искусств, гимнастики, эквилибристики, а также скалолазания и легкой атлетики.

Ленинградскую область на конкурсе представляли шесть молодых энтузиастов из Соснового Бора, Всеволожска, Мурино и Выборга. Их соперниками стали 85 представителей разных регионов Российской Федерации.

На финальном этапе соревнования свои удивительные способности продемонстрировали 60 человек, и в их числе наш земляк Тимур Иванов, получивший за победу в своей номинации наставничество от известного тренера Павла Петкуна и приятный бонус в виде денежной премии.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО