В Ладожское озеро выпустили 17 тысяч молодой палии

На днях сотрудниками Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в акваторию Ладожского озера было выпущено около 17 тысяч экземпляров молоди палии – рыбы семейства лососевых.

Во взрослом возрасте палия достигает 75 сантиметров в длину и до 10 килограммов веса. Среда обитания этой промысловой рыбы – глубоководные чистые озера. «Спецоперация» по компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам региона в результате хозяйственной деятельности человека, проходила под контролем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Как отметили в Северо-Западном ТУ Росрыболовства, с начала 2020 года в Ладожское озеро было выпущено 53 тысячи экземпляров молоди палии.

Подготовила Светлана Завадская