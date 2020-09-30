Во Всеволожском районе появилась новая «Точка роста»

29 сентября прошел всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста», в котором приняли участие ученики и педагоги МОУ «Романовская СОШ». Новый образовательный центр в Романовском поселении стал третьей «Точкой роста» во Всеволожском районе.

«Точки роста» – это образовательные центры, которые открываются на базе сельских школ и образовательных учреждений небольших городов. Благодаря им ребята из самых разных населенных пунктов имеют возможность получать качественное образование и осваивать современные технологии.

На базе центра ребята изучают такие предметные области, как «Информатика», «Технология» и «ОБЖ». Во внеурочное время для учеников начальных и старших классов организованы кружки «Лего-конструирование», «Юный журналист», «Шахматы в школе», «РДШ – дорога в будущее» и «Волонтерский отряд «Спектр».

Фактически для романовских школьников «Точка роста» стала доступна еще в начале учебного года, но именно 29 сентября было обозначено официальное открытие, а заодно дан старт новой работе по достижению высших стандартов образования.

Фото Антона Ляпина