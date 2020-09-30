Во Всеволожском районе будут делать детали для «Хенде»

В Свердловском городском поселении планируется разместить производство комплектующих для «Хенде» – соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта было подписано на Балтийском региональном инвестиционном форуме, который стартовал сегодня, 30 сентября.

Документ уже подписан главой 47-го региона Александром Дрозденко и генеральным директором ООО «ДРБ РУС» Кимом Сонеб.

Для создания нового производства инвестор приобрел имущественный комплекс бывшего ЗАО «Невский керамический завод». Следующий этап – перепрофилирование производственных площадей и установка оборудования. Планируется, что на заводе будет создано не менее 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей.

Подготовила Светлана Завадская