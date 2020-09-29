Вакцина от ковида «Спутник V» прибывает в Ленинградскую область

Более полутора тысяч вакцин «Спутник V» будет передано Министерством здравоохранения в Ленинградскую область до конца текущего года. В первую очередь вакцина предназначена для медперсонала, работающего с больными коронавирусом.

Соглашение на получение 1624 доз препарата уже подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, в рамках пострегистрационных клинических испытаний по состоянию на 28 сентября вакциной «Спутник V» уже привито более пяти тысяч добровольцев. Серьезных побочных реакций специалисты не фиксируют.