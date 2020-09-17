Александр Дрозденко принял присягу и вступил в должность губернатора

В четверг, 17 сентября, в областном Доме правительства прошла торжественная церемония официального вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области.

Главе региона вручили удостоверение и должностной знак, после чего народный избранник принес присягу. Александр Дрозденко поблагодарил жителей Ленинградской области за поддержку и оказанное доверие.

Напомним, что в первоочередных планах губернатора реализация законопроекта о социальных гарантиях, который был анонсирован этим летом. Он включает в себя 47 обязательств в сферах культуры, экономики, экологии, образования, здравоохранения, формирования комфортной среды и социальной поддержки жителей региона.

Как отмечает областное правительство, в результате проведения опросов среди ленинградцев было получено много важных предложений. Ожидается, что итоговая версия законопроекта будет включать в себя большее количество социальных гарантий, чем планировалось изначально.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО