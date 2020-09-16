Родители Ленобласти могут обсудить детское питание

В среду, 16 сентября, начала свою работу «горячая линия» по вопросам организации питания детей в учебных учреждениях. Специалисты ответят на вопросы родителей в будние дни с 10 утра до 16 вечера.

Сотрудники областного аппарата Уполномоченного по правам ребенка проводят «горячие линии» ежегодно в начале учебного года. Родители могут задать вопросы о качестве школьных обедов, внести предложения или оставить жалобы на конкретные учреждения. Звонки принимаются до 23 сентября по телефонам (812) 400-36-49, 400-37-66, 400-37-61, 510-00-15.