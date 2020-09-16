Как в Мурино «Сказку» сделали былью

Новый частный детский сад, открывшийся в городе Мурино, вошел в региональную программу по субсидированию. А это значит, родителям воспитанников дошкольного учреждения компенсируют до 11 тысяч рублей на оплату содержания ребенка. Таким образом, родительская плата составит не более 5 тысяч рублей.

Частный детский сад в Мурино, носящий название «Сказка», стал седьмым по счету, который открыла социально ориентированный предприниматель Анжела Цапко.

Как сообщает канал ЛенТВ24, в «Сказке» дети обеспечиваются пятиразовым питанием, современный пищеблок построен в соответствии с требованиями ГОСТа. Новый детский сад имеет в своем распоряжении несколько микроавтобусов, а его территория оборудована площадками для прогулок.

Подготовила Светлана Завадская