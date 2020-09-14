Ленинградская панорама: «давайте активнее продвигать наш регион»

Александр Тютрюмов, заслуженный артист России, актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер – о миссии кинематографистов и чувстве гордости за малую родину.

– Почему я люблю Ленинградскую область? Потому что это моя родина! В городе Подпорожье я жил до 16 лет, играл в народном театре, мечтал стать актером. Окончив школу, уехал в Санкт-Петербург и постепенно шёл к своей мечте. Хоть и не сразу, но творческая стезя меня нашла.

В портфеле кинокомпании «АТК-Студио», генеральным продюсером которой я являюсь, – 14 игровых и больше 70 документальных и документально-постановочных фильмов. В их числе немало лент, снятых в Ленинградской области. Например, документальный фильм «Вепсский завет». Вепсы – один из самых загадочных малых народов России, потомки летописной веси, некогда могучего и многочисленного племени. Они стояли у истоков древнерусского государства, сохранили особый уклад жизни, традиции. О малых народностях не так часто говорят, а вепсы – настоящий феномен.

Мы, ленинградцы, должны сами позиционировать, продвигать свою малую родину. Я убежден, что одна из задач местных кинематографистов – показать всему миру богатство и красоту 47-го региона, рассказать об удивительных людях, которые здесь жили когда-то, живут сейчас. Это наша история, наша гордость.

Картины «АТК-Студио» участвуют в отечественных и международных кинофестивалях, их транслируют по телевизионным каналам – все это новые штрихи знакомства с ленинградской землей.

Согласитесь, с одной стороны, нам есть чем гордиться. С другой – об очень многих уголках Ленобласти знают только местные жители. Это неправильно.

Взять мое родное Подпорожье. Район в последние годы процветает. Там потрясающие образцы деревянного зодчества. Так давайте это показывать! Есть чудесное поселение Мандроги. Это фольклорная деревня, она находится в живописном месте, в межозерье Ладоги и Онеги, на берегу реки Свирь. Место очень популярное у туристов, там останавливаются теплоходы, оно входит в туристические маршруты. Нужно так же ярко представлять гостям все достопримечательности, памятники природы, культуры, истории. Вот я совсем недавно узнал о старинной усадьбе Марьино в Тосно. А таких примеров — множество.