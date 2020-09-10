С датой празднования 25-летия Южного не определились

9 сентября в Культурно-досуговом центре микрорайона Южный г. Всеволожска состоялось совместное заседание Комитета общественного самоуправления и Совета ветеранов. Депутат областного Законодательного собрания Александр Матвеев вручил благодарственные письма председателю комитета В.Ю. Тегзе, секретарю В.Б. Борисову и председателю Совета ветеранов Ю.В. Осипову.

Присутствующие обсудили вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей микрорайона (в том числе и медицинской безопасности), состояние учреждений школьного образования, проблемы строительства разворотного кольца у железнодорожной платформы «Всеволожская», а также график выполнения мероприятий по благоустройству микрорайона в соответствии с планом подготовки к 25-летию Южного.

В работе комитета приняли участие глава МО «Город Всеволожск» С.В. Богдевич, председатель комитета по образованию Всеволожского района И.П. Федоренко, начальник отдела благоустройства администрации Е.Г. Веселова и начальник отдела строительства А.С. Корнеев, депутаты, руководители образовательных учреждений микрорайона и представители общественности.

Дата проведения праздничных мероприятий по поводу 25-летия микрорайона определена не была ввиду сложной эпидемиологической обстановки в Ленинградской области.

Здесь же в члены Комитета был кооптирован генеральный директор компании «Гарантъ» Д.Ю. Альхов.

Владимир Шемшученко