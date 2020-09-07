Ленинградская панорама: старинная крепость как сцена

Областной Театр «На Литейном» запустил проект «Театр + Музей». Для старта выбрали спектакль по пьесе Алексея Куралеха «Перемирие».

Премьера прошла буквально за месяц до остановки, связанной с пандемией. Состоялось несколько показов на сцене Театра «На Литейном». Спектакль полюбился публике, он номинирован на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» как лучший спектакль малой формы и как лучшая режиссерская работа (постановщик «Перемирия» – московская актриса, режиссер Юлия Ауг).

А сыграть его решили в Ивангородской крепости. Часть зрителей воспользовалась театральным трансфером, часть самостоятельно приехала в Ивангород. Пока артисты осваивались на открытой площадке, зрителям организовали экскурсию по крепости. Забирались по крутым лестницам в башни, прошли по всем крепостным стенам, через окна бойниц фотографировали соседнюю Нарву, которая хоть и на расстоянии вытянутой руки, но – в другой стране.

После спектакля и долгих аплодисментов состоялось обсуждение увиденного. Хотя уже поднялся ветер, моросил дождь (зрителям даже выдали дождевики), никто не торопился по домам…

Когда зрители разошлись, мы провели блиц-интервью с художественным руководителем – директором театра Сергеем Морозовым. «Ленинградская панорама» поинтересовалась у него:

– Почему выбрали крепость Ивангорода?

– В июле прошлого года в Ивангороде и Нарве проходила лаборатория «Театр малых городов». Ее тема – «Граница». И одна из предложенных пьес была – «Перемирие». Премьера эскиза этой пьесы в этом актерском составе была показана в конце июля 2019 года непосредственно в крепости Ивангорода. На фоне этих стен, этих колоколов, на этом балконе. Ивангород, на мой взгляд, сочетается, рифмуется с этой пьесой.

– Когда ждать продолжения проекта?

– Мы ведем переговоры с музеями. Я очень рассчитываю, что следующее лето или даже зиму мы начнем в Выборге, есть замечательный музей в Приютино. Летом будем стараться играть на опен-эйр. У наших соседей эстонцев это вошло в традицию, они проводят многотысячные мероприятия – не только песенные, но и драматические. У нас такой традиции сейчас нет, но надо же когда-то начинать!

– О выступлениях в Ленобласти

– Мы начали выступления в области с середины августа – были участниками праздника в Старой Ладоге, показали детский спектакль «Волшебное кольцо». Побывали в Волосово – с детским спектаклем «Я озвучиваю мультик». У нас очень активная выездная деятельность, пока не открыт стационар. Мы устали от пандемии, от сидения без работы… Для артистов очень важна радость выхода к зрителям. Радость всегда была, но сейчас она особая, огромная!

Владимир Мазуров