Ленинградская панорама: моя любовь началась с удивления

Анастасия Строкина, прозаик, переводчик, лауреат российских литературных премий, член Союза писателей Москвы и международной гильдии «Мастера литературного перевода», рассказала нам о том, как открывала для себя Ленинградскую область.

– Я не коренной житель Ленинградской области, и потому интерес к ней не был для меня данностью, как для родившихся здесь. Можно сказать, что этот интерес – мой осознанный выбор. Тем ценнее для меня открывать это пространство, наблюдать за изменениями, удивляться. В конце концов, нередко с удивления начинается любовь. Так случилось и со мной.

Мое первое близкое знакомство с регионом состоялось около пятнадцати лет назад – тогда я приехала в село Винницы Подпорожского района в надежде побольше узнать о вепсах. Большая редкость, когда, в сущности, не слишком далеко от мегаполиса живут представители древнего этноса, сохраняя традиции и язык. А дальше мой интерес к коренным народам Ленинградской области только возрастал, и сегодня почти не осталось мест, где я не побывала. Впрочем, края здесь настолько уникальные, что сколько ни изучай, всегда узнаешь что-то новое.

Ленинградская область не перестает удивлять. Надеюсь, однажды выйдет книга заметок о моих этнографических путешествиях по области. И я даже знаю, где сделаю ее презентацию, потому что за время поездок и встреч с читателями мы наладили контакты со многими районными библиотеками. Выборг, Вырица, Сосновый Бор, Гатчина – с каждым годом список растет.

15 августа меня пригласили на открытие модельной детской библиотеки в городе Сланцы. Несколько лет я дружу с ней и вместе с сотрудниками и читателями ждала обновления. Не для красного словца это говорю. Обновления действительно ждали, потому что все мы – библиотекари, дети, писатели – любим это место и дорожим им.

Когда меня спрашивают о детском чтении, когда сетуют на то, что школьники мало читают, я всегда привожу в пример читателей сланцевской библиотеки. Кто-то не верит, кто-то впервые слышит о таком городе, но я-то знаю, какая классная там библиотека (а теперь это еще и новое творческое пространство), какие читатели – грамотные, неравнодушные, чуткие. И от этого знания мне радостней и спокойней.