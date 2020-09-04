10 новых членов выбрали в общественную палату Всеволожского района

Первое в новом парламентском году заседание Общественной палаты Всеволожского района прошло в минувшую среду. Единственным вопросом в повестке дня стали довыборы членов организации.

Участникам заседания предстояло выбрать десять из двадцати девяти заявленных кандидатур. Задача оказалась непростой, ведь было необходимо соблюсти разумный баланс между представителями общественных организаций, региональных центров, поселений и просто яркими, умными, неравнодушными людьми, душой болеющими за район.

В результате детального обсуждения и отдельного голосования по каждой кандидатуре, в состав Общественной палаты, помимо утвержденных ранее двадцати членов, вошли:

Борисов Вячеслав Юрьевич,

Василенко Вячеслав Игоревич,

Глазунова Валентина Григорьевна,

Дементьева Тамара Борисовна,

Короткая Валентина Ивановна,

Назарова Маргарита Александровна,

Петухов Алексей Вячеславович,

Пономарев Дмитрий Юрьевич,

Пучко Иван Каземирович,

Шатковская Ольга Петровна.

Светлана Завадская