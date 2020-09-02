Среди финалистов конкурса «Лидеры России» житель Мурино

Наш земляк, житель города Мурино Евгений Галлингер вошел в число суперфиналистов конкурса «Лидеры России 2020». Вместе с Евгением в решающем этапе состязания примут участие 300 участников из 54 регионов страны, а также представители Украины и Беларуси.

В этом году впервые за всю историю конкурса проводится отбор перспективных руководителей в области здравоохранения. Предполагается, что победители конкурса смогут внести достойный вклад в отечественную медицинскую отрасль, заняв высокие посты в Минздраве РФ, на руководящих должностях в региональных ведомствах, профильных научных и учебных заведениях.

Руководитель проекта по специализации «Здравоохранение» Всеволожской клинической межрайонной больницы Евгений Галлингер – врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения, а также председатель молодежного комитета больницы, руководитель рабочей группы по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», который состоится 6 и 7 сентября в подмосковном городе Солнечногорске. Конкурсанты должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.

Желаем Евгению убедительной победы!

Подготовила Светлана Завадская