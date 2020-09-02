В Мурино открылось рабочее движение по двум съездам с КАД

Сегодня, 2 сентября, прошел первый утренний поток автомобилей по новой развязке. Движение по двум съездам с КАД на Охтинскую аллею открыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита во Всеволожский район 1 сентября.

Сейчас продолжается ремонт дорожного полотна на кольцевой дороге, поэтому ограничение движения на этом участке частично сохраняется. Ожидается, что к середине сентября откроются съезды на примыкании с внутреннего кольца. Полностью работу подрядчик обещает сдать в срок до 1 октября.

Фото Антона Ляпина