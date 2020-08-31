Новый стадион в Янино откроется в сентябре

Открытие стадиона в Янино запланировано на 12 сентября. На строительство объекта на участке в 1,6 га было потрачено более одного миллиона рублей.

– Это очень здорово, что в Ленинградской области появится такой современный спортивный объект, – отметила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова. – Важно, что на этой площадке будет беговая дорожка. Думаю, что стадион станет излюбленной площадкой для жителей поселения.

В последнее время больше внимания уделяют футбольным полям, а стадионы для легкой атлетики остаются в стороне. В Янино отошли от этой тенденции. На новом объекте будут проходить соревнования районного масштаба и спортивные праздники. Также на площадке можно будет сдавать и нормы ГТО.

Ирэн Овсепян