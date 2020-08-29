Ленинградская панорама: «культурная жизнь в области бурлит»

Художественный руководитель театра «Комедианты», заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин — о культурном очаге и прекрасных зрителях Ленинградской области.

– Все годы, что существует наш театр (а ему в прошлом году исполнилось уже 30 лет), мы наблюдаем за развитием культуры в Ленинградской области и отмечаем немало позитивного.

В селе Рождествено, где когда-то жил писатель Владимир Набоков, то и дело возникают какие-то инициативы: фестиваль «Игропикник», конкурс чтецов, научные конференции, лекции… В Приозерском районе ребята проводят фольклорный фестиваль, играют сами и собирают музыкантов, организуют, говоря современным языком, тусовку. Здорово, что это событие – инициатива самих жителей, она не навязывается и не регламентируется сверху.

Культурная жизнь в области бурлит: сколько появляется новых памятников (например, памятник пожарным в Кировском районе) и сколько еще появится!

Мы дружим со многими городами: с Волосово, с Кингисеппом, каждый город и район нам по-своему дорог. Очень любим Лодейное Поле, с удовольствием ездим туда на гастроли. Там есть государственный театр «Апрель», он за тридцать лет существования воспитал своего зрителя, который очень ценит и любит искусство. И, конечно, прекрасное место – Гатчина. Там своя аура: Приоратский дворец, Дворцовый парк. Я люблю гулять по этому городу.

Кроме того, там очень хорошие продавцы в книжном магазине. Они не раз помогали мне найти отличный материал для постановок. Один из таких примеров: посоветовали сборник Эрика-Эмманюэля Шмитта с повестью «Дети Ноя», и сейчас мы воплощаем ее на сцене.

Мы рады, что участвуем в культурной жизни Ленобласти, ждем не дождемся, когда вновь поедем туда играть. Зритель здесь открытый, непосредственный, в хорошем смысле слова не изнеженный зрелищным разнообразием. Нам очень приятно общаться со здешней публикой, и, когда ставим новый спектакль, я всегда думаю: а как его примут зрители Ленинградской области?