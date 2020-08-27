Область тестирует педагогов на коронавирус

Перед началом учебного года стартовало массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на COVID-19. Область выделила средства на более 15 тысяч тестов для педагогов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, массовое тестирование охватит все школы региона. Чтобы успеть получить результаты к первому сентября, сбор тестов будет проводиться не только в медучреждениях, но и на территории школ. Графики исследования определяются районными больницами.

Тестирование будет проводиться методом ПЦР-исследования. Это молекулярный тест, который позволяет обнаружить молекулы вирусной РНК во взятых образцах. Как правило, процедура исследования занимает всего несколько часов, поэтому результаты могут быть известны уже на следующий день после тестирования.