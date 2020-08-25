125 тысяч рублей получат одаренные ученики

Правительство будет выдавать гранты в 125 тысяч рублей ученикам, показавшим высокие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий. Такими выплатами в этом году планируется поощрить 850 школьников.

Среди кандидатов на получение грантов рассматривают победителей и призеров профильным олимпиад по математике, информатике и цифровым технологиям. Также претендовать на правительственную выплату могут обладатели призов за научно-исследовательские работы в указанных областях. Подробнее с условиями получения можно ознакомиться в соответствующем постановлении.

Ученики до 18 лет или их законные представители могут подать заявку на получение гранта через портал «Госуслуги» с 1 сентября до 10 октября этого года.