«Stigmata», «Ауткаст» и проект «Горшенев» станут хедлайнерами рок-фестиваля «Классная площадь» в Кузьмоловском

5 сентября в поселке Кузьмоловский пройдет самое яркое рок-событие Всеволожского района – фестиваль молодежных рок-групп «Классная площадь». Начинающие музыканты из Ленинградской области и Санкт-Петербурга смогут выступить на одной площадке с профессионалами.

В этом году на участие в фестивале было подано свыше 200 заявок от коллективов-новичков. Из них компетентное жюри отобрало 12 групп, которые будут соревноваться за право стать участником большого рок-фестиваля. Конкурсное прослушивание пройдет накануне мероприятия в Кузьмоловском доме культуры.

А уже 5 сентября «Классная площадь» грянет на открытой площадке в формате open-air. В этом году фестиваль стал победителем конкурса грантов Губернатора Ленинградской области, что дало организаторам дополнительные возможности организовать настоящий праздник рок-музыки.

Фото из архива