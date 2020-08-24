Фестиваль дворового спорта прошел в Кудрово

Региональный Фестиваль дворового спорта в Кудрово собрал спортсменов со всех уголков Ленинградской области. Спортивный турнир, проходивший 22 августа, приурочили к празднованию Дня государственного флага.

Команды-участники боролись за победу сразу по нескольким направлениям: баскетболу, флорболу, хоккею с мячом, прыжкам на скакалке, перетягиванию каната, подтягиваниям и отжиманиям. Впервые в соревнованиях принял участие спортивный клуб Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Команда «Мультика» сыграла дружеский матч против команды «Чемпионы» со счетом 2:2.

Однако спортсмены Всеволожского района не ушли без победы: команда «Оккервиль» взяла золото в соревнованиях по флорболу, а ученица Кудровского центра образования Варвара Зыбина даже установила рекорд – девушка сделала 560 отжиманий.

Фото Центра физической культуры и спорта Всеволожского района