Молодежь покажет «Город без алкоголя»

Любители здорового образа жизни и активного отдыха могут побороться за призы в фотоконкурсе «Город без алкоголя». Для участия достаточно разместить тематическое фото в соцсетях.

Конкурс проводит Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района. Организаторы ждут яркие и креативные фото на тему активного отдыха в городской среде. К участию приглашают жителей района в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсанты должны до 31 августа разместить фото по теме конкурса в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #Всевзазож, #конкурс2020 и отправить заявку на почту Отдела: molod_ezh@mail.ru. Итоги подведут в конце лета. С приложением можно ознакомиться по ссылке.