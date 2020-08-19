Всеволожская молодежь оказалась на поле боя

Молодежь Всеволожского района получила уникальную возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной войны с помощью современных технологий. Это происходит на мероприятиях «Без шанса на перезагрузку. Всего одна жизнь», организатором которых выступает отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации.

Акция стартовала 10 августа и продлится до 28 августа. До конца лета мероприятия пройдут в каждом из поселений района. Ребят собирают в молодежных центрах и Домах культуры. Здесь каждому из них выдают очки виртуальной реальности, которые позволяют почувствовать себя непосредственным участником событий.

В отделе по молодежной политике рассказывают, что к этому формату решили обратиться неслучайно. Как отмечает начальник отдела Яна Сахацкая, подростки немало времени проводят в интернете. Многие из них увлекаются компьютерными играми, персонажи которых имеют запас «жизней» и возможность начать уровень заново. Однако у реальных героев, сражавшихся за нашу Родину, была всего одна жизнь и они готовы были отдать ее ради великого дела. Именно поэтому цикл мероприятий назвали «Без шанса на перезагрузку. Всего одна жизнь». Изначально планировалось, что акция будет приурочена ко Дню Победы и пройдет в мае. Однако реализовать задуманное удалось только сейчас.

18 августа мероприятие состоялось в Невской Дубровке в молодежно-подростковом клубе «Планета», а также в Колтушском молодежном центре «Место». Здесь собрались ребята, работающие по программе летней трудовой занятости. Сначала им показали фильм о городах героях. Они со всех сторон смогли разглядеть монументы и памятники Севастополя, Волгоград и Керчи, а также узнали о роли этих городов в Великой Отечественной войне. Затем ребята перенеслись на поле боя и смогли почувствовать себя в гуще событий: увидели сражение, танки и даже раненных бойцов. Благодаря технологиям кажется, что это происходит лично с тобой. После этого подростки сыграли в игру, в которой им необходимо было обезвредить бомбу. И все это, не снимая виртуальных очков.

Екатерина Королева

Фото молодежно-подросткового клуба «Планета»