Лесколовские спортсмены будут представлять область на Всероссийском Фестивале дворового футбола

В минувшую пятницу, 14 августа, на стадионе «Рощино-Арена» в Выборге прошел финал регионального этапа Всероссийского Фестиваля дворового футбола 6х6. Всеволожский район представляла команда из Лесколово.

На стадионе встретились 20 команд – победители районных этапов. Ребята сражались за право представлять Ленинградскую область в финале Фестиваля дворового спорта, который состоится в Москве.

Спортсмены из Лесколово смогли пройти турнир без единого поражения и, одолев команду из Соснового Бора, стали победителями областного этапа Фестиваля. Впереди встреча в финале с сильнейшими командами других областей.

Фото Центра физической культуры и спорта