Их объединила музыка

В нашем районе живет немало талантливых ребят. Есть молодые творцы и в Колтушском поселении. Полина Степанова и Михаил Букловский создали собственную музыкальную группу и активно занимаются ее продвижением. Полина согласилась рассказать о творческом коллективе.

– Как появилась группа?

– И я, и Миша всегда интересовались музыкой. Я окончила Колтушскую школу искусств по классу гитары. Записывала на диктофон телефона любимые песни и пыталась повторить их исполнение. Миша же пять лет обучался игре на ударных инструментах в музыкальной школе в Санкт-Петербурге, однако не закончил ее и решил самостоятельно освоить гитару. Полтора года назад мы встретились и поняли, что нам обоим интересна музыка. К тому же музыкальные вкусы у нас схожие. Летом 2019 года мы с Мишей поехали в лагерь, где вместе с друзьями написали первую песню. С этого началось наше творчество. Прошлым летом удалось написать еще несколько песен и выступить с ними на мероприятиях. На тот момент мы назвали дует «Близко к счастью» и хотели сделать упор на лирические композиции. В Колтушах о нас узнали многие. Затем начался учебный год, времени стало меньше, и нам пришлось сделать перерыв в творчестве. В июне 2020 года решили начать все заново, но уже с новыми идеями и совсем другими композициями. Теперь наша группа называется «SO.WHATEVER».

– Как строится ваша деятельность сейчас?

– В этом году я перешла в 11 класс, а Миша окончил школу. Сейчас у нас не так много времени, ведь он поступает в вуз учиться на программиста. На данный момент мы записали семь песен. Это композиции в стиле поп-рока, а также инди-рока. Песни мы записываем на цифровой микрофон. До многих из них еще не успели дойти руки. Сейчас у нас около десяти незаписанных треков. Кроме того, хотим поработать со знакомыми музыкантами. Недавно сняли свой первый клип. В этом помогли друзья, которые сейчас работают в молодежном губернаторском отряде Колтушского поселения. Получилось довольно атмосферно, хоть и непрофессионально. Мы считаем, что главное в музыке – творить с душой и прикладывать максимум усилий. А опыт придет со временем.

– Какие у вас планы на будущее?

– В будущем очень хотим иметь большую аудиторию, проводить собственные концерты. Поэтому не планируем останавливаться на достигнутом. Будем творить и записывать новые песни. После окончания школы я хочу поступить в медицинский вуз, скорее всего на врача-стоматолога. Если помечтать и представить, что наша группа будет приносить доход, то хотелось бы уйти в музыку и полностью посвятить себя творчеству. Музыка – важнейшая часть нашей жизни. Она объединила нас. Творчество помогает переживать трудности, делиться своей болью и радостью, выплескивать эмоции. Стараемся развивать и нашу группу «ВКонтакте» под названием «SO.WHATEVER», выкладываем туда песни и различные новости.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Михаила и Полины