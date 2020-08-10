«Прямая линия гостеприимства» с участием губернатора области Александра Дрозденко

Во вторник, 11 августа, в 17.00 специалисты областных туристских центров выйдут в прямой эфир и расскажут о новинках в индустрии. Также в эфире «Прямой линии гостеприимства» зрители смогут задать вопрос главе региона Александру Дрозденко.

Как сообщает областной Комитет по туризму, участники эфира столкнутся с настоящим НЛО: Неизведанной Ленинградской Областью. В ходе прямой линии зрителям расскажут о новых и старых точках притяжения, откроют необычные места и предложат интересные маршруты. А в качестве интерактива пройдет квест-игра «Где это?».

Присоединиться к эфиру можно после несложной регистрации на сайте организаторов.