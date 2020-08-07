Учитесь бизнесу смолоду: в области пройдут деловые игры для школьников

В этом учебном году ученики старших классов смогут развить в себе предпринимательские навыки, улучшить финансовую грамотность, освоить бизнес-методы и посоревноваться в «коммуникативных боях».

Фонд поддержки предпринимателей совместно с проектом Startup Junior организует деловые игры для школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Это будет ряд мероприятий, которые в игровом формате помогут участникам освоить основы ведения бизнеса, развить навыки публичных выступлений и работы в команде. Программа игр построена таким образом, чтобы подростки не только получили новые знания, но и смогли применить их на практике через личные и командные соревнования. Благодаря подобному подходу у школьников развивается интерес к дальнейшей реализации полученных навыков.

На данный момент формируется список школ-участников. Оставить заявку на участие могут руководители образовательных учреждений, учителя, ученики или их родители. Для этого достаточно заполнить простую форму на сайте организаторов.