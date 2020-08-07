Отменить нельзя вернуть: когда возобновит работу маршрут № 625

Автобусный маршрут № 625 – единственный, на котором жители Сертолово могут доехать до Всеволожска без пересадок. Однако с весны общественный транспорт по этому маршруту попал под ограничения и был отменен.

Как сообщает «Петербургский рубеж», сертоловчане до сих пор испытывают трудности с поездками в районный центр. Им приходится либо добираться до метро «Ладожская» и пересаживаться на маршрутку до Всеволожска, либо садиться на электричку, идущую в город с Финляндского вокзала.

Данный маршрут обслуживает муниципальное транспортное предприятие «Грузино». В ответ на журналистское обращение сотрудники организации ответили, что возобновление движения автобуса № 625 до конца лета не планируется.