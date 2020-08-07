Готовимся к торжествам в честь Дня окончания Ленинградской битвы

9 августа отмечается 76-летие окончания битвы за Ленинград. Это была самая продолжительная военная операция за всю историю Великой Отечественной войны. Она длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.

Ленинградская битва имела огромное значение для всего Советского Союза, потому что Ленинград, истекая кровью и умирая от голода, оттягивал на себя огромные силы врага, наступавшего под Москвой, под Сталинградом, под Курском.

Мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой дате, на этот раз ограничены условиями пандемии. Если в 2019 году в парке «Россия – моя история» была исполнена симфония № 7 Дмитрия Шостаковича, а в авиагородке торжественно открыт памятник Герою Советского Союза Викентию Грязнову, то в 2020 году все будет немного скромнее. Об этом сообщили 6 августа на пресс-конференции «День окончания Ленинградской битвы: программа памятных мероприятий», проходившей на площадке ТАСС – Северо-Запад.

Мероприятия, приуроченные к 76-летию окончания битвы за Ленинград, начнутся 7 августа. В этот день в 11.00 в Государственном мемориальном Музее обороны и блокады Ленинграда пройдет презентация второго тома сборника, который подготовили исследователи Л.Н. Каранкевич и Д.А. Козуненко. Книга имеет длинное название: «Июнь 1944 года. Крушение «Последней надежды». Хроника боев на Карельском перешейке». В 2019 году вышел первый том этого издания – «Прорыв Линии VT». Сейчас будет онлайн-презентация второго тома, который был назван «На пути к Выборгу». Это очень интересное исследование, тем более, что в истории битвы за Ленинград есть много неизученных страниц, и нас ожидают открытия. Видеозапись презентации будет выставлена на сайте Музея обороны и блокады Ленинграда.

7 августа в 12.00 на этом же сайте можно посмотреть анимационный фильм «800 дней Володи Турбина». Фильм был создан учеником 4-го класса 645-й школы Санкт-Петербурга Даниилом Балабкиным после того, как он взял интервью у жителя блокадного Ленинграда В.В. Турбина. 7 августа состоится не только показ этого фильма, но и встреча с его юным автором. Эта работа уже удостоена множества наград, в том числе специального приза на Открытом литературно-художественном конкурсе «Азбука блокады». Принять участие в онлайн-встрече с Даннилом Балабкиным можно будет в режиме конференции Zoom».

9 августа в Санкт-Петербурге на Площади победы состоится торжественное возложение венков и цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Церемония пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище. В 12.00 полуденный выстрел из пушки с Нарышкинского бастиона осуществит участник Великой Отечественной войны Николай Михайлович Мороз. В этот же день на сайте Музея обороны и блокады Ленинграда пройдет видеопоказ круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества музея с поисковиками.

В 13.00 на сайте музея – показ выступлений детей, участвующих во Всероссийском поэтическом марафоне «Читают дети о войне». Этот марафон стартовал 16 мая 2020 года и продолжается до сих пор. Музей обороны и блокады Ленинграда объявил его в честь 110-летия ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, которое отмечается в этом году.

Напоминаем что изменение в Закон от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» о праздновании 9 августа как «Дня окончания Ленинградской битвы» было внесено 6 декабря 2017 года.

Людмила Однобокова