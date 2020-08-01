Официальное открытие парка на Песчанке во Всеволожске состоится первого ноября

Новый парк во Всеволожске 1 августа, в День Ленинградской области, принял первых гостей.

– Всё говорит за себя: люди в восторге, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Можно сказать, что праздник удался. И это несмотря на то, что парк Песчанка готов только наполовину. Строительные работы завершатся к первому ноября. Подводя итоги и говоря о будущем Всеволожского района, подчеркну, что мы стали флагманом развития Ленинградской области. У нас ежегодно возводится более 20 социальных объектов. Только в этом году откроется три школы. Но мы не останавливаемся на строительстве социальной инфраструктуры.

По словам Андрея Низовского район благоустраивается быстрыми темпами, приводится в порядок общественное пространство, стремительно развивается инфраструктура.

– В такой день хочется пожелать самым лучшим жителям района счастья, хорошей погоды, материального благополучия и здоровья! – подытожил глава администрации.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина