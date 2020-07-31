Открылся туристический маршрут по старому парку усадьбы Тайцы

На фотографии вы видите кобылу, которую зовут Бравада. Она вместе со своей хозяйкой проживает на ферме возле усадьбы Тайцы Гатчинского района. Когда-то эта усадьба принадлежала богатейшей семье России – семье Демидовых, которые держали в своих руках главные металлургические заводы страны. После революции в Тайцах работал советский санаторий. Однако после перестройки усадьба оказалась бесхозной.

В прошлом году на страницах газеты «Всеволожские вести» мы печатали, что в Тайцах началась реставрация усадебного дворца. Это был один из красивейших помещичьих дворцов России. Его начиная с 1761 года строил знаменитый архитектор Е.И. Старов, который был женат на сестре хозяина усадьбы.

Но, к сожалению, в этом году нам сообщили, что контракт о реставрации усадебного дома расторгнут, так как подрядчик не справился с возложенными на него обязанностями. Сейчас усадебный дом Демидовых находится не в лучшем состоянии и ожидает, когда решится его дальнейшая судьба. Тем временем туроператоры занялись парком усадьбы Тайцы. В этом году они разработали платный туристический маршрут по старому парку. Маршрут начал свою работу с 30 июля. На торжественную церемонию открытия маршрута были приглашены журналисты и Бравада с ее очаровательной хозяйкой. Церемония была организована 29 июля. Стремительный бег по Большой поляне, который продемонстрировала Бравада, обозначал, что в парке предоставляется услуга – прокат лошадей. Можно сделать фотосессию с красивым конем, можно прокатиться верхом или послушать старинные легенды, которые связаны с семьей Демидовых и их любимой усадьбой.

Кстати, когда-то эта усадьба поражала гостей своей роскошью. Здесь все было необычным – и удивительные готические ворота, на которых были огромные часы, и ротонда в парке, которая называлась Храм солнца, потому что с любой ее точки можно было видеть солнце в разное время дня. И даже систему водоснабжения парка, с ее озерами и рукотворными речками, по признанию экскурсоводов, можно считать гениальной. Она является памятником сама по себе.

Сейчас усадьба Тайцы не имеет даже ограды. И дачники умудряются проезжать по ее территории на большой скорости на байкерах и квадроциклах, что наносит вред старинным деревьям. Поэтому, пользуясь случаем, реставраторы и туроператоры обращаются к местным жителям с просьбой бережно относиться к народному достоянию и допускать только пешие прогулки по парку.

Людмила Однобокова

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