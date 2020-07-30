Ветеранское подворье готовится к конкурсу

Всеволожский районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2020» в этом году проводится в онлайн формате. По традиции в нем могут принять участие все жители Всеволожского района, достигшие пенсионного возраста.

Желающие продемонстрировать свое аграрное мастерство могут опробовать свои силы в 10 номинациях. В этом году будут выбирать лучшего животновода, овощевода, пчеловода, цветовода, птицевода, а также самый благоустроенный дачный участок и лучшее ветеранское подворье. Не забыли и про полюбившиеся многим номинации «Лучшая детская грядка» и «Преемственность поколений».

Специальной номинацией отметят и мастеров декоративно-прикладного творчества. Также организаторы решили в этом году выбрать самую активную общественную организацию ветеранов.

До 14 августа от участников будут ждать фото и видеопрезентации по выбранным номинациям. Желающие принять участие могут рассказать о себе и своём хозяйстве, похвастать урожаем и поделиться впечатлениями о конкурсе.

Подробнее с Положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.