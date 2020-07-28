В Кудрово откроется новый детский сад на 150 воспитанников

На улице Областной города Кудрово готовится к открытию новое дошкольное учреждение. Детский сад, рассчитанный на 150 малышей, начнет работу 1 сентября.

Учреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию и передано на баланс администрации Всеволожского района. Сейчас идет комплектация групп, после которой родителям начнут выдавать направления.

Детский сад разместился на территории жилого комплекса «Новый Оккервиль». Застройщик установил необходимую мебель, а также закупил оборудование для занятий спортом и музыкой. Не забыли и про яркое оформление – интерьеры украшены изображениями персонажей из популярных мультфильмов.

На сегодня это третье дошкольное учреждение в «Новом Оккервиле». В будущем году планируется построить ещё два детских сада – один на 150 мест, второй на 295.