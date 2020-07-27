Фонд поддержки предпринимательства расскажет, как создать бизнес в социальной сфере

Во вторник, 29 июля, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запускает цикл обучающих вебинаров «Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат». Занятия будут проводиться бесплатно с 10.00 до 13.00 в течение двух дней.

Предполагается, что обучающая программа заинтересует тех, кто стремится создать собственный бизнес в социальной сфере и намерен заняться предпринимательской деятельностью. Обучение включает в себя встречи с руководителями Центров поддержки предпринимательства, в том числе и Всеволожским, в лице Ирины Кондратьевой, которая расскажет о мерах поддержки для начинающих предпринимателей, субсидиях и консультациях.

Также в программу включены четыре видеорассказа с вдохновляющими примерами создания успешного социального бизнеса. Будут представлены предприятия по изготовлению инвалидных колясок и производству мягкой мебели, студия инновационного массажа и центр здоровья для детей с особенностями развития.

В курс вебинаров включены выступления двух бизнес-экспертов, которые помогут участникам разобраться в тонкостях социального предпринимательства. Будут даны ответы на вопросы, кто такой социальный предприниматель, как государство может финансово, юридически и информационно поддержать бизнес, а также реально ли начать свое дело, находясь в предпенсионном возрасте.

Участие в вебинарах можно принять, пройдя регистрацию по ссылке.

Подготовила Светлана Завадская