Новый детский сад в Янино заступил на дежурство

На территории квартала «Янила» в Янино открылся муниципальный детский сад на 105 воспитанников. Летние дежурные группы детского учреждения уже приступили к работе.

Просторное трехэтажное здание принимает малышей разного возраста. Для каждой группы оборудованы свои спальни и игровые, продуманы отдельные раздевалки и буфетные зоны. Также отдельные залы предусмотрены для занятий спортом и музыкой, а на территории детского садика установлены современные игровые площадки с крытыми навесами.

Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», в квартале «Янила» уже работают частный детсад и два детских развивающих центра. В планах строительство общеобразовательной школы на 825 мест и проектирование второго муниципального дошкольного учреждения.