Пробег вокруг озера Хепоярви состоялся

До последних дней еще были сомнения, что этот пробег состоится. Уж слишком жесткие условия в этом году сложились для спорта. Режим самоизоляции не позволял проводить спортивные соревнования. И все-таки они состоялись!

19 июля, в воскресенье, в Токсово прошел XXIV легкоатлетический пробег вокруг озера Хепоярви. Напоминаем, что он является одним из этапов Кубка Санкт-Петербурга. На этот раз он был в формате контрольной тренировки, но превратился в настоящий спортивный праздник. 494 участника вышли на трассу! Среди них представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска, Владимирской и Калужской, Псковской и Свердловской, Белгородской и Оренбургской областей, а также – Витебской области, Дагестана, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Все они бежали на дистанции 16,8 километра. Старт был дан возле гостиницы «Кавголово» на Спортивной улице, а дальше трасса шла по лучшим местам Токсовского МО, вокруг живописного озера Хепоярви. Как раз в тот день установилась хорошая погода: было очень тепло, и только в середине дня прошел небольшой дождь.

Среди участников пробега мы увидели настоящих звезд спорта. Это были: заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира в индивидуальных гонках, серебряный призер мира в масс-старте, лидер российской сборной по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт; а также мастер спорта международного класса по легкой атлетике, марафонец, неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований Сергей Лукин; кроме того, многократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам Вячеслав Зуев. Все три спортсмена проживают во Всеволожском районе. Помимо них, на старт вышла мастер спорта России, чемпионка России по лыжным гонкам на лыжероллерах, призер чемпионата России по биатлону Надежда Шугалей, которая проживает в Выборгском районе, и другие титулованные спортсмены.

Однако все места на пьедестале почета в личном зачете заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Представители Всеволожского района вышли на призовые места только в отдельных возрастных группах. Прежде чем называть их имена, отметим, что активное участие в соревновании приняли юные спортсмены из Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва.

Алиса Ткалич (представитель Токсовского отделения ВСШОР) заняла первое место в номинации «Женщины 14 лет».

Марина Березина (Токсовское отделение ВСШОР) заняла в этой же номинации второе место.

Екатерина Лужбина (ВСШОР) заняла второе место в номинации «Женщины 16 лет».

Максим Кочетков (ВСШОР) занял второе место в группе «Мужчины 18 лет».

Петр Васильков (ВСШОР) занял третье место в группе «Мужчины 14 лет».

Житель Ленинградской области, представитель спортивного клуба «Ладога» Илья Капустин завоевал второе место в номинации «Мужчины 16 лет».

Среди ветеранов спорта – жительница Всеволожска Ольга Савойская вышла на первое место в возрастной группе «Женщины 55 лет».

Наш знаменитый спортсмен, гордость Всеволожского района Сергей Лукин занял второе место в группе «Мужчины 40 лет».

Подводя итоги, скажем, что контрольная тренировка прошла «на ура»! Организаторы напоминают, что в следующем, 2021 году состоится юбилейный легкоатлетический пробег вокруг озера Хепоярви. Он будет организован с большим размахом. А для того, чтобы ощутить, какая радостная атмосфера царила в этом году 19 июля в Токсово, предлагаем посмотреть мотивирующее видео, которое выставил на своей социальной странице участник пробега – 2020 Игорь Новиков.

Людмила Однобокова

Фото группы «Пробег Хепоярви (п. Токсово, ЛО)» в соцсети «ВКонтакте»