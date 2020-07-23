Вопрос предоставления квартир детям-сиротам отрегулирован

Еще 10 лет назад тема жилья для детей – сирот стояла очень остро. Мы помним несколько скандалов, связанных с тем, что, либо сироты много лет не могли получить квартиру, либо, как только они ее получали, к ним в доверие втирались мошенники, которые завладевали квартирами. А дети-сироты снова оставались на улице.

«Ситуация кардинально изменилась с 2013 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон № 159 от 21.12.1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. – В 2019 году появились еще изменения. Речь идет о постановлении № 397 от 4 июля 2019 года, в котором четко прописан порядок составления реестра. У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появились дополнительные права и гарантии. После этого в Ленинградской области пошло резкое снижение очереди на квартиры для сирот. Сейчас у нас особых проблем нет, за исключением затруднений в отдельных муниципальных образованиях, где не ведется капитальное строительство».

Вопрос о жилье для детей-сирот настолько волнует наших граждан, что ему была посвящена отдельная пресс-конференция. Она состоялась 15 июля в онлайн-формате на площадке ТАСС – Северо-Запад. В ней приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова и главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Эльвира Гильштейн.

Они рассказали, что после 2013 года в Ленинградской области ежегодно выдается жилье около 300 сиротам. На 2020 год запланированы квартиры для 272 человек. В настоящий момент 83 из них уже свое жилье получили. Кроме того, согласно новым изменениям в законе, дети, прописанные в другом регионе, имеют право на квартиру в том месте, где они сейчас проживают. Они здесь учатся, они здесь завели друзей, и, естественно, многим молодым людям, не имеющим родных, хочется осесть поближе к друзьям и к своим воспитателям. В настоящий момент в Ленинградской области постоянно проживает 40 детей-сирот, которые прописаны в других регионах. И Ленинградская область будет изыскивать средства, чтобы предоставить им жилье. Хотя, начиная со следующего года, решать такие вопросы будет сложнее, потому что, если раньше у Ленинградской области были федеральные субсидии на детей-сирот, то в 2021 году федеральные средства будут поступать только в дотационные регионы, а наша область и Санкт-Петербург будут обеспечивать сирот квартирами исключительно за счет областного бюджета.

Тамара Литвинова в своем выступлении напомнила, что до 2013 года ребенок, достигший совершеннолетия и получивший от государства квартиру, сразу вступал в полные права. При этом не учитывалось, что дети-сироты и дети, выросшие в государственных учреждениях, социально плохо адаптированы. Они взрослеют медленнее, чем дети, выросшие в полноценных семьях, и не имеют навыков ухода за квартирой. Было много случаев, когда, получив квартиру, дети-сироты тут же продавали ее, а потом приходили в органы опеки, чтобы попросить новое жилье. Потом органы опеки пришли к выводу, что сиротам нужен определенный период для адаптации. Поэтому, начиная с 2013 года, дети-сироты получают жилье сначала «в найм». Жилье, представленное в найм на пять лет, продать невозможно. Предполагается, что за эти пять лет дети-сироты дойдут до «взрослого» состояния и ощутят себя хозяевами. А для того, чтобы им было легче, в Санкт-Петербурге, например, создан Единый центр сопровождения. Его сотрудники учат сирот, как вносить оплату за квартиру, как производить косметический ремонт, в некоторых случаях с помощью спонсоров снабжают сирот холодильником, телевизором и другими необходимыми предметами. В Ленинградской области Единого центра пока нет, но такое сопровождение оказывают в каждом районе специальные службы. Затем по истечение пяти лет квартира ребенка-сироты из «найма» переводится в категорию «социальный найм», что позволит ему в дальнейшем приватизировать жилье, когда будет морально к этому готов.

Это не значит, что теперь все складывается безоблачно. Например, на пресс-конференции 15 июля прозвучало, что появились случаи, когда несколько детей-сирот, получив каждый свое жилье, съезжаются. Они поселяются по 5-6 человек в одной квартире, а свое отдельное жилье сдают квартирантам, чтобы жить на эти доходы. Тем самым они создают своеобразное «сиротское гетто», в котором может сложиться плохая социальная обстановка. Сейчас такие случаи стараются отслеживать.

В некоторых местах опекуны вовремя не оформили документы, и дети-сироты из-за этого вовремя не попали на учет в общий реестр. Выступающие на пресс-конференции специалисты напомнили, что, согласно новым изменениям в ФЗ № 159, если бывшие сироты достигли 23 лет, но так и не получили отдельного жилья, они имеют право встать в реестр в судебном порядке. Однако в Ленинградской области в 2020 году было только три случая обращения в суд по этому поводу. И то – один из истцов в данный момент пребывает в местах лишения свободы. Всего три решения через суд говорят о том, что ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам в нашей области улучшается.

Людмила Однобокова

Фото из архива