Культура госслужащих: «ехало-болело» токсовского чиновника

Эпидемия чиновничьего хамства началась значительно раньше, чем пандемия ковид-19. Так, например, министр труда Саратовской области поплатилась должностью за пренебрежительное высказывание о рационе питания пенсионеров и осталась в народной памяти как «мадам макарошки». Директор департамента молодежной политики Свердловской области прославилась фразой «государство не просило вас рожать», а руководитель пресс-службы правительства Иркутской области охарактеризовала пострадавших от наводнения в Тулуне хлестким замечанием «вся эта бичевня». Таких примеров – десятки, и это только те, что вышли за пределы кабинетов и залов заседаний.

На днях в ряды хамов при власти гармонично вписался руководитель отдела по связям с общественностью администрации Токсовского поселения Илья Кравченко. Он временно отстранен от должности после переданного огласке инцидента, произошедшего ночью 18 июля возле ресторана быстрого питания в Новом Девяткино.

Покидая заведение, 33-летний сотрудник муниципалитета бросил пакет с мусором на асфальт и уже собрался уезжать на своем мотоцикле. Посетители «Макдональдса» – молодая пара Евгений и Арина – сделали ему замечание и попросили убрать мусор. В ответ Илья Кравченко разразился нецензурной бранью и стал угрожать молодым людям физической расправой.

Видеосъемка смартфоном, которую начала вторая сторона конфликта, только раззадорила чиновника-байкера. «Мне глубоко все равно, мне вся эта экология – ехало-болело, у меня большущий мотоцикл», – декларирует на камеру свои жизненные приоритеты Кравченко, только другими словами. До этого он пообещал надавать по шее и девушке, вступившей в разговор. В пылу полемики руководитель отдела по связям с общественностью предлагает именовать его просто «царь» и обещает «вырубить в полраунда» обоих оппонентов, «даже не вспотев». Выпустив пар, грубиян оседлал своего железного коня и скрылся в ночи, так и оставив свой мусор на асфальте.

Не желая спускать с рук наглость случайного встречного, молодые люди выложили видеосъемку в Интернет, что вызвало бурю эмоций у пользователей Сети, очень быстро опознавших в ночном хаме сотрудника Токсовской администрации. Возмущенные зрители буквально завалили чиновника гневными откликами, так что ему пришлось удалить свою страницу «ВКонтакте».

Впрочем, Илья Сергеевич успел принести виртуальные извинения, пояснив, что «сорвался» из-за недавней аварийной ситуации на дороге.

«Свое поведение считаю недостойным, – написал Кравченко. – Нужно было выбросить этот чертов бумажный пакет в урну и уехать. То, что начал вести себя агрессивно, — завелся на ровном месте после вопросов про номерной знак на мотике и съемки. Осознал. Общественное порицание считаю заслуженным. Еще раз приношу свои извинения парню-оператору и его спутнице и всем свидетелям моего недостойного поведения».

Как уже было сказано, Илья Кравченко временно отстранен от занимаемой должности, ведется служебная проверка.

«Официальное решение опубликуем на сайте, – пообещал глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин, уточнив, что руководствоваться будет не этическими соображениями, а законом «О муниципальной службе»».

К слову, в мае нынешнего года в Госдуму был внесен законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ предусматривает наложение административной ответственности, а в качестве мер наказания – штраф до 150 тысяч рублей или отстранение от должности сроком на два года. По последним данным, Кравченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. После этого распоряжение о расторжении трудового договора по инициативе работника было подписано заместителем главы администрации Токсово.

Ранее, 30 января, Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы «выметать из органов власти и управления» чиновников, позволяющих себе демонстрировать неуважительное отношение к гражданам.

Лада Крымова по материалам открытых источников