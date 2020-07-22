В Дубровке построят амбулаторию на 110 посещений в смену

Сегодня, 22 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Дубровке на участке, где к августу 2022 построят амбулаторию.

Проектирование амбулатории на 110 посещений в смену завершено в прошлом году. В марте 2020 года был заключен контракт на строительство объекта с ООО «Строительная компания Мегаполис» на 246 млн рублей.

Сейчас полным ходом идут работы по замещению грунта и устройству арматурного каркаса фундамента плиты. Ведутся работы по бетонированию плиты перекрытия, стен подвала и устройству прифундаментного дренажа.

В новой амбулатории будут размещены педиатрическое отделение с кабинетами педиатра, оториноларинголога, массажного, прививочного и процедурного кабинетов. Также отделение для оказания медицинской помощи взрослому населению с кабинетами врача общей практики, кардиолога, хирурга, офтальмолога, стоматолога, процедурного и прививочного кабинетов, отделения физиотерапии с кабинетами массажа, электрофореза, УВЧ, отделение лучевой диагностики. Кроме того, в амбулатории расположится дневной стационар на 4 койки и подстанция скорой медицинской помощи на две бригады.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина