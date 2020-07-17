Памятник военным ветеринарам в Романовке украсили ели

Ветеринары Всеволожского, Кировского и Тосненского районов собрались в Романовке, чтобы благоустроить территорию возле памятника военным ветврачам. Теперь вокруг стелы расположились молоденькие ели.

Напомним, что памятник военным ветеринарам появился в поселке в этом году. Однако из-за режима самоизоляции официальное открытие, запланированное ко Дню Победы, пришлось отложить.

По словам начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова, идея увековечить память о подвиге военных ветврачей возникла давно. Вместе с коллегами он проводил большую работу с архивами, буквально по крупицам собирая информацию об организации ветеринарных лазаретов Ленинградского фронта. Было установлено, что один из них располагался на территории Романовки, поэтому приняли решение установить памятник в поселке.

Глава местной администрации Сергей Беляков поддержал инициативу. Нашли подходящий участок, оказывали поддержку в установке стелы и благоустройстве территории. Глава поселка лично присутствовал и на высадке елей.

Фото пресс-службы управления ветеринарии Ленинградской области