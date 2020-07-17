Михаил Левшин: «Надо, чтобы классика была не скучной, а узнаваемой, любопытной, даже смешной»

Художественный руководитель и директор областного театра «Комедианты» Михаил Левшин – о карантине до карантина, о фестивале для детей-сирот и о сохранении традиций русского психологического театра.

– Михаил Александрович, как прошло окончание сезона в вашем театре?

– Есть такая книжка Марины Влади про Высоцкого «Прерванный полет». Вот у нас в театре точно такое ощущение. В апреле мы планировали 10 выездов в Ленинградскую область в разные концы, планировали до конца сезона выпустить два спектакля по очень интересным материалам. Один из них – произведение великого французского писателя, драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Я как-то зашел в книжный магазин в Гатчине и обнаружил там книжку. В ней была повесть Шмитта «Дети Ноя». Он просто мастер истории, он их добывает из жизни, осмысливает, конструирует, делает вполне пригодными для театра. Повесть о еврейских мальчишках времен Второй мировой войны. Реально существовавший человек, бельгийский священник, спас этих мальчишек, рискуя своей жизнью, и они всю жизнь были ему за это благодарны. А главное, герой – еврейский мальчик Жозеф – осознает, что религия, которая была дана ему от рождения (иудаизм), ему не нравится. Это история становления духовной жизни человека, а Антон Павлович Чехов говорил, что сюжет пьесы – это становление характера.

– Когда планировалась премьера?

– К 9 Мая. Сыграть хотели 4 мая. Еще мы придумали одну вещь и должны были 22 июня в поселке Сиверский Гатчинского района делать композицию, которая называлась «Последние письма». Это письма немецких офицеров и солдат домой со Сталинградской битвы. Это оказались такие душераздирающие письма о том, как они попали в эту «мясорубку», как их обманули, ведь они шли на победную войну!.. Взглянуть с этой стороны на войну тоже не грех. Эту композицию мы перенесли на осень, и гатчинцы, я надеюсь, ее увидят. В Волхове и в Волосово планировали давать специальную программу «Нам дороги эти позабыть нельзя». 11 сентября мы собираемся открыть сезон на стационаре спектаклем «Джульетта выжила» о том, как люди выживают, когда на планете бушуют вирусы. Мы его планировали задолго до карантина.

– Автор написала эту пьесу сейчас?

– Юлия Тупикина написала ее еще в 2015 году. Драматурги – такие люди, они предвосхищают события. Там такая история, когда люди боятся выйти на улицу, а девушка по имени Джульетта и молодой человек понравились друг другу по скайпу. Но проблема была в том, что они боятся встретиться. Но эту пьесу мы не просто играем. У нас есть программа «Диалог», когда мы обсуждаем пьесы со зрителями. Без этой программы мы вряд ли бы рискнули ставить эту пьесу, интересную своим материалом, своим предсказанием. В «Диалоге» мы обсуждаем разные темы. Одна из них называлась «Семейный психотерапевт». Реальный психотерапевт написал о взаимоотношениях мужчины и женщины, которая хотела свободных взаимоотношений, свободного брака, а он хотел семью, регистрацию, детей. И они приходят к психотерапевту…

– Вы на какой площадке обсуждаете?

– На Лиговском, 44, в театре. Программа «Диалог» пересеклась с областным проектом «Народный театр». Мы вместе с коллегами из областных театров «На Васильевском» и «На Литейном» должны были отслушать большое количество самодеятельных артистов (кстати, были из Гатчины). И надо было выбрать пять лучших, разрешить им ходить на наши репетиции, и, более того, каждый из них должен был выйти на сцену хоть в какой-нибудь небольшой сцене. Для программы «Диалог» мы нашли пьесу Олега Богаева «Дневник влюбленного прокурора». Вот в этой пьесе и участвовали эти самодеятельные артисты. Были очень талантливая девушка и парень молодой из Гатчины. Идея нам показалась очень интересной, любопытной. Мы расширяем свои возможности. Мы вместе читали эту пьесу, наш режиссер и актер Андрей Вячеславович Никитинских этим руководил. А незадолго до этого он поставил сказку Бажова «Синюшкин колодец». При этом он сам – правнук Бажова, с Урала.

– Вы увидели какие-то новые возможности для театра в онлайн-форматах, которые пришлось развивать в период пандемии?

– У меня есть хороший знакомый Игорь Овчинников, он работает в театре Фоменко в Москве. Занимается вот этими интернет-театральными проектами. Когда-то с моей покойной сестрой Еленой Александровной Левшиной они сделали проект «Театральная паутина» и в Интернете показывали спектакли. Но для этого надо снимать спектакль по закону кино, с монтажом, несколькими камерами и т. д. Когда-то была мода на телевизионные спектакли, но они и снимались специально для телевидения. То, что было сейчас, – это вынужденная мера. Нам надо было найти причину, зачем мы это делаем – выкладываем записи спектаклей в Интернет. И мы нашли: это наша история, документальное подтверждение нашей длинной творческой биографии. В прошлом году нам исполнилось 30 лет.

– Как прошел юбилей?

– Он прошел в Доме актера, потому что в нашем театре на 110 мест не хватало места для всех желающих. Массовые зрительские аудитории мы собираем в области. Кстати, хочу сказать без всякого пафоса, что мы очень любим зрителей Ленинградской области. Это открытый, любопытный, благодарный зритель. Наши премьеры по-особому здесь звучат. И с другими областными театрами мы всегда находимся в творческом общении. Особенно чувствовалось это в Год театра в 2019 году, когда мы вместе выезжали на фестивали в Вологду, в Сыктывкар. В Сыктывкаре была даже дорожка для прохода актеров на манер голливудских звезд. Было очень торжественно. Объявляли: «Театры Ленинградской области», и мы шли и приветствовали зрителей.

– Какие залы вам особенно нравятся в Ленинградской области?

– Например, наш театр ездил в Кириши даже тогда, когда другие областные театры туда не ездили. В Киришах очень современный ДК, и нам там очень нравится. Нам давали автобус бесплатный, прекрасно нас принимали, а какие отзывы писали!.. И с театром «Апрель» в Лодейном Поле у нас особые отношения. Там прекрасный зритель. У нас в театре работает Алена Азарова, она из Лодейного Поля, ее мама была артисткой театра «Апрель». У нас огромная дружба с Волосово. Во Всеволожск мы ездим на фестиваль с удовольствием. А в сентябре мы едем в Кировск и в Сосновый Бор. В Кировск везем и детский спектакль, и взрослый «На чистую воду». А в Сосновый Бор – давнишний наш хит «Дурочка» по пьесе Лопе де Вега. «Ведь есть тому в истории примеры, что блещут женщины умом, но высший женский разум в том, чтобы не умничать сверх меры», – такие там прекрасные тексты.

Еще спектакль на подходе, черновой эскиз с премьерой мы уже сыграли – это «Квадратура круга» Валентина Катаева. На третьем курсе Театрального института в самодеятельности ДК Горького в Ленинграде я поставил эту пьесу. В ней участвовал тогда молодой Николай Григорьевич Лавров, который уже давно ушел из жизни. Он долго был артистом областного Малого драматического театра. В пьесе еще играл Лев Геннадьевич Сундстрем, потом много лет работавший ректором Театрального института. Вот такие тогда были участники самодеятельности. Теперь я вернулся к этой пьесе. Еще мы работаем над произведением Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке». На стихи Цветаевой прекрасный композитор Владимир Дашкевич, с которым мы сотрудничаем, написал музыку, а ведь очень непросто написать музыку на стихи Цветаевой, но он с этим справился, как справлялся и с «Бумбарашем», и с другими произведениями.

– Как Вам кажется, что захочется публике смотреть в сентябре-октябре, когда мы, пусть частично, пройдем этот период? Все уже устали от неопределенности, тревожности…

– Независимо от пандемии зритель и раньше приходил в театр за расслаблением, за улыбкой, за положительными эмоциями. Одна из наших премьер – «Лекарь поневоле» Мольера. На афише написаны слова Мольера: «Я должен смешить людей, исправляя их». Вот когда театр сочетает кажущуюся легкость, комедийность и настоящую серьезную позицию, начиная с автора, мне кажется это самым ценным. Что такое классика и ее трактовка? Надо, чтобы она была не скучной, а узнаваемой, любопытной, даже смешной. Порой, заставить смеяться зрителя бывает сложнее, чем заплакать. «Квадратура круга» – комедия, водевиль, но все равно в ней – «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

– Будет ли продолжаться фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям», который вы делаете для детей-сирот?

– Конечно. Он бывает в ноябре, и в этом году я рассчитываю, что он состоится. Этот проект потому еще продолжается, что, однажды начавшись, фестиваль поселил в души детей вероятность такого праздника, они каждый раз этого ждут и спрашивают о нем, и мы им не можем отказать. Конечно, нас поддерживает и правительство области, и областной комитет по культуре. Этот проект продолжается уже порядка 25 лет.

– По прошествии 30 лет будете ли Вы что-то менять в стратегии задуманного когда-то Вами театра или ничего не будете?

– Ежегодно, ежемесячно, ежедневно руководитель думает, что делать дальше. И я не исключение. У меня такая позиция – преумножить и сохранить достигнутое. Живая классика – наше кредо, это всегда востребовано и актуально. Однажды в Союзе театральных деятелей мы обсуждали жизнь театров, то, что награды на конкурсах, таких, как, например, «Маска», мы часто получаем с формулировками «за дерзновенное новое решение» или с какими-то похожими. Я сказал тогда: «Нельзя ли сделать номинацию «за сохранение традиций русского психологического театра?». Оказывается, Гоголь написал не про увальня Подколесина, которому лень встать с дивана и жениться, а про великого философа, про то, как он думает о себе, в конце пьесы он убегает из-под венца в жутком состоянии страха: «А почему нельзя без шляпы или почему нельзя в окно выскочить?». В современной трактовке он остается свободной личностью. Опускается маразм всего происходящего, что при этом плачет невеста, и не происходит великого святого дела – создания семьи. Гоголь написал документ, как играть «Ревизора», но это не только про «Ревизора»: герои должны с жаром отстаивать свою позицию, и только со стороны виден пустяк их заботы. Вот это и есть наше кредо: каждый раз находить, чтобы классика оставалась классикой, но было живо и интересно.

У нас есть удачный спектакль по Тургеневу «Му-Му», пантомима без слов. И вот представьте себе, что мы решили бы «ударить» сейчас по пластическому театру: зачем слова, у нас будет больше пластических пьес! Но таких сильных, крутых разворотов мы не собираемся делать, а собираемся искать прекрасную литературу, чтобы наше исполнение было достойно идей и чаяний великих талантливых авторов.

Галина Паламарчук

Адрес театра: Лиговский проспект, д. 44

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